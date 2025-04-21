Об этом сообщили в Defense Express со ссылкой на пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Техника предназначена для доставки грузов и эвакуации раненых.

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Что известно о "Вольчанине"

Платформу создавали в сотрудничестве с трамвайно-троллейбусным заводом в Уфе, поэтому не исключено, что именно там организовано производство наземных систем.

На данный момент изготовлено 4 платформы. По тактико-техническим характеристикам, масса дрона составляет 600 килограммов, грузоподъемность – 500 килограммов, а запас хода – 30 километров.

Платформа оснащена цифровой системой управления под названием "Коршун", для работы используется выносная антенна или дрон-ретранслятор, работающий на расстоянии до 10 километров.

Один из разработчиков заявил, что для управления дроном используют "канал с плавающей частотой в диапазоне 1,5 ГГц", а "для глушения платформы нужна целая машина радиоэлеткронной борьбы".

Напомним, Северная Корея обеспечивает Россию различными типами артиллерийских систем, в частности "высокоточной" 240-мм реактивной системой залпового огня M1991. Журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором видно россиян, устанавливающих антидроновую защиту на оружие.