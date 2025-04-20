На первое видео с M1991 у оккупантов обратил внимание журналист Юрий Бутусов, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о M1991

Журналист обнародовал кадры, на которых россияне где-то в ангаре устанавливают антидроновую защиту на эту РСЗО.

У россиян есть M1991: смотрите видео

В мае 2024 года в КНДР показывали испытания своей "высокоточной" 240-мм РСЗО.

Она по сути является аналогом 220-мм "Урагана" и способна поражать цели на расстоянии до 60 километров.

Кроме "высокоточных" боеприпасов, эта РСЗО ведет огонь неуправляемыми снарядами с боевой частью массой ориентировочно 90 килограммов. Машина имеет 22 направляющих.

Напомним, что в январе 2025 года глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что за последние 3 месяца Россия получила от КНДР около 120 единиц 170 миллиметровых самоходных артиллерийских установок М1989 "Коксан" и 120 единиц 240 миллиметровых реактивных систем залпового огня М-1991, а также, вероятно, в будущем пришлет россиянам еще по крайней мере столько же.