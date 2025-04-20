На перше відео з M1991 в окупантів звернув увагу журналіст Юрій Бутусов, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Що відомо про M1991

Журналіст оприлюднив кадри, на яких росіяни десь в ангарі встановлюють антидроновий захист на цю РСЗВ.

M1991 у росіян: дивіться відео

У травні 2024 року у КНДР показували випробування своєї "високоточної" 240-мм РСЗВ.

Вона по суті є аналогом 220-мм "Урагана" і здатн вражати цілі на відстані до 60 кілометрів.

Крім "високоточних" боєприпасів, ця РСЗВ веде вогонь некерованими снарядами із бойовою частиною масою орієнтовно 90 кілограмів. Машина має 22 направляючих.

Нагадаємо, що у січні 2025 року глава ГУР Кирило Буданов повідомив, що за останні 3 місяці Росія отримала від КНДР близько 120 одиниць 170 міліметрових самохідних артилерійських установок М1989 "Коксан" і 120 одиниць 240 міліметрових реактивних систем залпового вогню М-1991, а також, ймовірно, у майбутньому надішле росіянам ще принаймні стільки ж.