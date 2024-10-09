Кадри знищення ворожої техніки показали Сили оборони Півдня України. Наразі місце проведення операції лишається невідомим.

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Українські бійці завдали втрат ворогу

Силами оборони Півдня України виявлено та знищено ворожу РСЗВ "Ураган",

– говориться у повідомленні.

Військові не розкрили деталі проведення операцій знищення російської реактивної системи залпового вогню.

Українські бійці знищили російську РСЗВ "Ураган": дивитися відео

Довідка. "Ураган" – реактивна система залпового вогню калібру 220 міліметрів, розроблена в СРСР. Комплекс має бойову і транспортну машини, які базуються на доопрацьованому шасі ЗІЛ-135ЛМ. Система несе 16 реактивних снарядів масою по 280 кілограмів кожен, які здатна випустити залпом за 20 секунд.

Нагадаємо, що у квітні наші військові з підрозділу Chimera успішно уразили ворожу техніку. Мовиться про РСЗВ "Ураган", в яку влучили у Бєлгородській області Росії.