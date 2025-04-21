У Росії фіксується зростання випадків незаконного вивезення військової та тактичної екіпіровки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Я китайці крадуть російське військове екіпірування та вивозять у Китай

За даними російського видання "Известия", яке посилається на джерела в правоохоронних структурах, китайські громадяни активно вивозять бронежилети, рюкзаки, спорядження та уніформу – ймовірно, з метою подальшого копіювання та запуску виробництва дешевших аналогів у КНР.

Спостерігається збільшення кількості незаконних операцій, пов'язаних із вивезенням товарів військового і подвійного призначення,

– зазначив один зі співрозмовників видання.

Зазначається, що для перевезення заборонених товарів часто використовуються поштові сервіси й інші логістичні лазівки.

Один з останніх інцидентів стався у Москві в середині квітня – як зазначає Moscow Times, правоохоронці затримали громадянина Китаю одразу після того, як він відправив поштою тактичний жилет "Ратник" з патрульним ранцем 6ш117.

Як з’ясувалося, до цього чоловік уже переправив до Китаю бронежилети 6Б45, бойові ранці та інші військові елементи спорядження.

Аналогічний випадок стався наприкінці минулого року: 27-річного китайського студента затримали за зберігання та контрабанду бронеплит, використаних гільз та іншої амуніції. Все це він тримав у кімнаті гуртожитку, вишу, в якому навчався, запевняючи слідчих, що придбав спорядження законно на онлайн-платформах.