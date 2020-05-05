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      Китайцы начали активно путешествовать: какую прибыль получила страна

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      Внутренний туризм в Китае
      Внутренний туризм в Китае / Getty Images

      В Китае восстанавливается внутренний туризм. 104 миллиона туристов за 4 дня принесли в бюджет страны более 6 миллиардов долларов прибыли.

      Впрочем, о безопасности там не забывают. Перед посещением достопримечательностей туристы должны должны показать справку о здоровье, сообщает AP.

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      Также каждому меряют температуру. Китайцы радуются возможности путешествовать после длительного карантина, этому способствует и погода.

      Мы ищем что-то уникальное в каждом селе и городе. Например, природные ресурсы или предприятия. И показываем их туристам. Больше всего люди ценят размеренную сельскую жизнь и природу,
      – подчеркнул Чэнь Хуань, глава отдела культуры района Конгхуа.

      Одним из самых популярных туристических направлений в Китае сейчас стал город Ухань, с которого началось распространение COVID-19. Китайцы объясняют, что хотят способствовать экономическому развитию региона после пандемии.

      По оценкам Центра исследований туризма, в 2020 году граждане Китая намерены потратить на путешествия примерно 750 евро. Это на 96 евро больше, чем в прошлом году. Этому способствует, в частности и то, что после пандемии гостиницы и достопримечательности уменьшили цены.

      Почти 72,4% респондентов не отменяют планы по путешествиям, поскольку пандемия ослабевает. Примерно 30% опрошенных готовы отправиться в путешествие в течение 3 – 6 месяцев после окончания вспышки. Зато 9,4% подчеркнули, что определенный период не будут планировать любые поездки.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Деньги Путешествия Китай
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