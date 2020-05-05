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      Китайці почали активно подорожувати: який прибуток отримала країна

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      Внутрішній туризм у Китаї
      Внутрішній туризм у Китаї / Getty Images

      У Китаї відновлюється внутрішній туризм. 104 мільйони туристів за 4 дні принесли у бюджет країни понад 6 мільярдів доларів прибутку.

      Втім, про безпеку там не забувають. Перед відвідинами пам'яток туристи мають показати довідку про здоров'я, повідомляє AP.

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      Також кожному міряють температуру. Китайці радіють можливості подорожувати після тривалого карантину, цьому сприяє і погода.

      Ми шукаємо щось унікальне в кожному селі та містечку. Наприклад, природні ресурси або підприємства. І показуємо їх туристам. Понад усе люди цінують розмірене сільське життя та природу,
      – підкреслив Чень Хуань, голова відділу культури району Конґхуа.

      Одним із найпопулярніших туристичних напрямків у Китаї зараз є місто Ухань, з якого почалося розповсюдження COVID-19. Китайці пояснюють, що хочуть сприяти економічному розвитку регіону після пандемії.

      За оцінками Центру досліджень туризму, у 2020 році громадяни Китаю мають намір витратити на подорожі приблизно 750 євро. Це на 96 євро більше, ніж торік. Цьому сприяє, зокрема й те, що після пандемії готелі і визначні пам'ятки зменшили ціни.

      Майже 72,4% респондентів не скасовують плани щодо подорожей, оскільки пандемія слабшає. Приблизно 30% опитаних готові вирушити у мандри протягом 3 – 6 місяців після закінчення спалаху. Натомість 9,4% підкреслили, що певний період часу не плануватимуть будь-які поїздки. 

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Гроші Подорожі Китай
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