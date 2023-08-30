Китайская компания, являющаяся поставщиком "Укргазвидобування", экспортирует трубы в Россию

Китайская компания Tianjin Pipe Corporation, поставляющая продукцию государственному предприятию "Укргазвидобування", активно сотрудничает с Россией. Так, она является стабильным экспортером труб на территорию государства-агрессора.

Об этом свидетельствуют данные базы ImportGenius, которая синхронизирует свою информацию с российской Федеральной таможенной базой.

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В частности, в период после вторжения российских войск в Украину – с 24 февраля 2022 года по 30 ноября 2022 года – Tianjin Pipe Corporation осуществила 103 поставки продукции в Россию. Согласно базе данных ImportGenius, поставлялись преимущественно трубы для газопроводов, стальные бесшовные трубы, муфты, зубчатые передачи.

Получателями продукции китайской компании были российские предприятия, такие как:

АО "Нинигаз" для ООО "Газпромпереработка Благовещенск";

"Афипский НПЗ";

"Арктик СПГ 2";

"Виксунский металлургический завод";

"Девар Петро";

"Компания "Золотой океан";

"Хайлон Петролиум Пайплайн";

представительство "Шлюмберже Лоджелко Инк" и другие.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины впервые подтвердил право государственных заказчиков не рассматривать тендерные предложения товаров от фигурантов реестра "Международных спонсоров войны", который ведет НАПК.

По данным платформы Prozorro, трубная продукция китайской Tianjin Pipe Corporation поставляется в Украину через фирму-посредника Vorex LLC (США).