Китайская компания начала бурение скважины в Полтавской области, – Укргаздобыча
Китайская нефтесервисная компания Xinjiang Beiken Energy Engineering начала бурение скважины в Полтавской области по заказу ПАО "Укргаздобыча".
Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укргаздобыча".
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"Бурение скважины происходит на Яблунивском газоконденсатном месторождении Общества. Проектный срок строительства скважины составляет 112 суток, проектная глубина – 4940 м", – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в сентябре 2017 года Xinjiang Beiken Energy Engineering заключила с ПАО "Укргаздобыча" контракт на бурение 24-х скважин в течение 2017-2019 гг. в Харьковской и Полтавской областях. Договоры подписаны по результатам тендера в системе ProZorro.
Источник: 24 Канал
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