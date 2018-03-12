В Полтаве открыли университет для людей старше 50

На базе Полтавского университета экономики и торговли стартовал бесплатный образовательный проект для тех, кому за 50. Преподаватели вуза на волонтерских началах проводят семинары и лекции по туризму, истории, литературе, компьютерным технологиям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

Согласно сообщению, сегодня к университету для людей "третьего возраста" присоединились 360 студентов-пенсионеров. Организовать обучение и подобрать интересную литературу для занятий преподавателям помогают молодые студенты вузов.

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Отмечается, что среди наиболее востребованных направлений — компьютеризация, где студентам зрелого возраста объясняют, как пользоваться гаджетами и мобильными приложениями, а также общаться в социальных сетях.

Также популярными учебными отраслями являются кулинария, вышивание и другие направления, где студенты активно общаются между собой и осваивают новые навыки.

Добавим, что с сентября организаторы планируют привлечь к обучению еще больше людей.