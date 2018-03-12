У Полтаві відкрили університет для людей, яким за 50

На базі Полтавського університету економіки й торгівлі стартував безкоштовний освітній проект для тих, кому за 50. Викладачі вишу на волонтерських засадах проводять семінари та лекції з туризму, історії, літератури, комп'ютерних технологій тощо.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти.

Згідно з повідомленням, на сьогодні до університету для людей "третього віку" долучилися 360 студентів-пенсіонерів. Організувати навчання та підібрати цікаву літературу для занять викладачам допомагають молоді студенти ВНЗ.

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Зазначається, що серед найбільш затребуваних напрямів – комп'ютеризація, де студентам зрілого віку пояснюють, як користуватися гаджетами та мобільними додатками, а також спілкуватися у соціальних мережах.

Також популярними навчальними галузями є кулінарія, вишивання та інші напрями, де студенти активно спілкуються між собою та освоюють нові навички.

Додамо, що з вересня організатори планують залучити до навчання ще більше людей.