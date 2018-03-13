Китайська компанія розпочала буріння свердловини у Полтавській області, – Укргазвидобування
Китайська нафтосервісна компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering розпочала буріння свердловини у Полтавській області на замовлення ПАТ "Укргазвидобування".
Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укргазвидобування".
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"Буріння свердловини відбувається на Яблунівському газоконденсатному родовищі Товариства. Проектний термін будівництва свердловини складає 112 діб, проектна глибина – 4940 м", – йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що у вересні 2017 року Xinjiang Beiken Energy Engineering уклала з ПАТ "Укргазвидобування" контракт на буріння 24-х свердловин протягом в 2017-2019 рр. у Харківській і Полтавській областях. Договори підписані за результатами тендеру в системі ProZorro.
Джерело: 24 Канал
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