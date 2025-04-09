Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, заметив, что Вашингтон осознает тесные связи Москвы и Пекина. Между тем Китай знает об этом инциденте, но может его скрывать.

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Выгода для Украины от китайских пленных от китайских пленных

По словам политтехнолога, взятие в плен китайских граждан є "своевременным козырем" для нашей страны. Вероятно, что такие случаи случались еще несколько месяцев назад, но именно сейчас эта "карта" стала актуальной. На это указывает публичное противостояние Китая и США, а также провал переговоров Вашингтона и Москвы.

Очень вовремя. Это гениальный ход. Это показывает США, что фронт борьбы с Китаем проходит и в Украине. Это выбивает аргументы у некоторых "умников", которые говорят, что Украине следует прекращать помогать из-за "отношений" с Китаем,

– подчеркнул он.

Загородний отметил, что это также демонстрирует провал политики США относительно того, что Россию можно оторвать от Китая. Теперь Украина показала, насколько тесно связаны эти страны. Заявление от Госдепа США уже показало, что в Белом доме это начали осознавать.

Справка. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Китай является основным пособником России в войне, поставляя 80% товаров двойного назначения, необходимых для войны. Она сообщила, что сообщение о взятии китайцев в плен является "тревожным".

Он добавил, что здесь есть еще один интересный факт – ранее солдат Северной Кореи украинские военные взяли в плен в Курской области. Граждан Китая же именно в Украине, в Донецкой области. Маловероятно, что китайские власти не знали, что ее граждане воюют в российской армии.

Кстати, по словам одного пленного, в российскую армию он присоединился через посредника в КНР, заплатив 300 тысяч рублей за возможность вступить в ряды вооруженных сил России. Он прошел подготовку на временно оккупированной территории Луганской области в составе группы, сформированной из граждан Китая.