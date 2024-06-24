Китайские моряки напали на филиппинцев палками: что продемонстрировало это событие

В понедельник, 17 июня, китайские моряки вооруженные палками, ножами и корками штурмовали филиппинское судно. Китай демонстрирует, что США неадекватно реагируют на события связанные с Филиппинами и их союзниками.

Таким образом Пекин проявляет гибридную агрессию. Политолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, что это вообще может быть тренировкой атаки на Тайвань. 10 тысяч рыбаков высадятся с палками, дальше зайдет часть флота и затем десант.

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Почему Китай не боится США

По словам политолога, Китай ведет экспансию на Филиппинах. Уже забрал некоторые части их архипелага именно борьбой палками и корками. Пекин не боится США, поскольку видит абсолютно слабую политику, когда делают вид, что вроде бы ничего не происходит.

В книге "Поля сражений. Борьба за защиту свободного мира" американского генерал-лейтенанта Герберта Макмастера как раз говорится об этой системе:

как в промышленном масштабе происходит шпионаж Китая на "выкачивание" технологий США;

как Пекин хочет захватить Южнокитайское море, когда китайцы насыпали искусственный остров, сделали базу, а потом объявили, что там экономическая зона согласно международному праву.

Далее скажут, что "это внутреннее море Китая". Следующий вопрос: "А что во внутреннем море Китая делают американские авианосцы, которые есть в тайваньском проливе". Это уже элементы китайской агрессии. Только США делают вид, что якобы ничего не происходит. Потому что агрессор понимает только силу, в частности китайцы,

– отметил Тарас Загородний.

Напомним, что Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под контролем Пекина. Однако Тайвань считает себя независимой страной со своей конституцией и демократически избранными лидерами. Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что "воссоединение" с Тайванем должно состояться, и не исключил возможного применения силы для достижения этого.