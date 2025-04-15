Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины", эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов. По его словам, позиция КНР относительно пленных китайцев является нечеткой и непонятной. Хотя они убеждают, что имеют четкую позицию.

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Китай выжидает

Как отметил Харитонов, в КНР призвали Украину не хайповать на этой теме. Также там заявили, что будут реагировать на все согласно китайскому законодательству. Они до сих пор изучают ситуацию.

Думаю, что их потуги будут направлены на то, чтобы замять этот случай. Там не комментируют информацию о более 150 китайцев в российских подразделениях. Хотя цифра явно больше. Они заняли такую позицию выжидания,

– сказал Харитонов.

От того, что сейчас будут говорить китайские пленные, вполне реально будет зависеть будущее их семей. Там действует коллективная ответственность. Компартия может сделать что угодно, если им не понравятся слова их пленных граждан.

Если скажут что-то неудобное для компартии, то наказывать будут всех. Там нет верховенства права. Это – тоталитарное, кровавое государство, которое прямо вовлечено в войну России против Украины и всесторонне поддерживает преступления россиян. Это вне того глобального безграничного перечня преступных действий КНР против собственного населения. Жизнь человека в Китае – самая низкая ценность,

– подчеркнул Харитонов.

Напомним, правительство Китая отрицает свою причастность к участию граждан КНР в войне против Украины. Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь рассказывает, что власти просили граждан КНР держаться подальше от участия в любых вооруженных конфликтах.