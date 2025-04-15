Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України", експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов. За його словами, позиція КНР щодо полонених китайців є нечіткою та незрозумілою. Хоча вони переконують, що мають чітку позицію.

До теми Жорсткий контроль, дезінформація, вимога платити за все: головні заяви полонених з Китаю

Китай вичікує

Як наголосив Харитонов, в КНР закликали Україну не хайпувати на цій темі. Також там заявили, що реагуватимуть на все згідно з китайським законодавством. Вони досі вивчають ситуацію.

Думаю, що їхні потуги будуть спрямовані на те, аби зам'яти цей випадок. Там не коментують інформацію про понад 150 китайців в російських підрозділах. Хоча цифра явно більша. Вони зайняли таку позицію вичікування,

– сказав Харитонов.

Від того, що зараз говоритимуть китайські полонені, цілком реально залежатиме майбутнє їхніх сімей. Там діє колективна відповідальність. Компартія може зробити будь-що, якщо їм не сподобаються слова їхніх полонених громадян.

Якщо скажуть щось незручне для компартії, то карати будуть всіх. Там немає верховенства права. Це – тоталітарна, кривава держава, яка прямо залучену у війну Росії проти України та всебічно підтримує злочини росіян. Це поза тим глобальним безмежним переліком злочинних дій КНР проти власного населення. Життя людини в Китаї – найнижча цінність,

– наголосив Харитонов.

Нагадаємо, уряд Китаю заперечує свою причетність до участі громадян КНР у війні проти України. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь розповідає, що влада просила громадян КНР триматися якнайдалі від участі у будь-яких збройних конфліктах.