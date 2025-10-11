Это произошло не впервые: в МИД назвали цель китайских спутников в небе над Украиной
- Китайские разведывательные спутники неоднократно появлялись в украинском небе.
- Украина информирует Пекин и международных партнеров о деятельности спутников, подчеркивая глобальный характер конфликта, развязанного Россией.
Тесное сотрудничество России и Китая прослеживается и в военной сфере. В частности, 5 октября во время массированного российского удара над Львовом фиксировали китайские разведывательные SAR-спутники.
Они, вероятно, собирают важные данные о ключевых стратегических объектах Украины. Соответствующее заявление во время брифинга сделал спикер украинского МИДа Георгий Тихий, передает 24 Канал.
Как в МИД комментируют появление китайских спутников в украинском небе?
По словам Тихого, такого типа аппараты неоднократно замечали над территорией Украины. Их деятельность направлена на мониторинг за стратегически важными объектами в условиях российской агрессии.
Мы понимаем, что это наблюдение за какими-то очень конкретными объектами, например, подстанциями АЭС. Мы видели такое раньше, не сейчас, раньше. Поэтому, к сожалению, эта проблема не сегодня появилась,
– рассказал представитель МИД.
Георгий Тихий утверждает, что Украина информирует не только Пекин о деятельности этих спутников, но и своих международных партнеров. Он подчеркнул, что такие инциденты свидетельствуют о глобальном характере войны, развязанной Россией.
Так, Кремль привлекает к противостоянию не только Иран и Северную Корею, но и другие государства.
Тихий отметил, что влияние российской вооруженной агрессии не ограничивается европейской безопасностью. Зато оно распространяется и на Юго-Восточную Азию, Индо-Тихоокеанский регион и Ближний Восток.
Эта война значительно шире только Украины. В таком ключе мы доносим это партнерам,
– резюмировал спикер
Партнерство Москвы и Пекина в противостоянии Западу: что известно?
Бывший спецсоветник американского генерала Марк Войджер высказал мнение, что Китай, вероятно, рассчитывал на быструю победу России в войне против Украины.
По его словам, китайские спутники, которые фиксировали над Львовом, могут быть частью более широкой стратегии Пекина, которая включает не только научные цели, но и потенциальные захватнические намерения.
Еще в 2024 году стало известно, что Китай передает Кремлю разведывательную информацию, которую тот использует в войне против Украины. Источники в американской разведке тогда сообщали, что Пекин поставляет России "полный спектр разведданных", касающихся не только боевых действий в Украине, но и мониторинга размещения сил НАТО в Европе.
На фоне сокращения экспорта природного газа в Европу Россия активно работает над увеличением поставок в Китай.
В сентябре 2025 года глава российского "Газпрома" сообщил, что во время визита Владимира Путина в Китай стороны подписали меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2".