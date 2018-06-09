Китайские хакеры похитили данные о новых ультразвуковых ракет США

Хакеры, которые работали на правительство Китая, взломали компьютерную сеть подрядчика военно-морских сил (ВМС) США и похитили секретные данные.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Читайте также: Россия перебрасывает в Черное море корабли с крылатыми ракетами фото и видео

По данным издания, украденная информация касалась американских разработок в области ультразвуковых противокорабельных ракет, которые должны появиться на подводных лодках США после 2020 года.

Отмечается, что хакерские атаки были зафиксированы в январе и феврале нынешнего года. В данный момент проводится расследование по факту взлома.

Сообщается, что похищенные данные объемом более 614 Гбайт хранились у подрядчика ВМС США на незащищенном сервере.