Китайские хакеры похитили данные о новых ультразвуковых ракет США
Хакеры, которые работали на правительство Китая, взломали компьютерную сеть подрядчика военно-морских сил (ВМС) США и похитили секретные данные.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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По данным издания, украденная информация касалась американских разработок в области ультразвуковых противокорабельных ракет, которые должны появиться на подводных лодках США после 2020 года.
Отмечается, что хакерские атаки были зафиксированы в январе и феврале нынешнего года. В данный момент проводится расследование по факту взлома.
Сообщается, что похищенные данные объемом более 614 Гбайт хранились у подрядчика ВМС США на незащищенном сервере.
Источник: 24 Канал
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