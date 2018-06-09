Китайські хакери викрали дані про нові ультразвукові ракети США
Хакери, які працювали на уряд Китаю, зламали комп'ютерну мережу підрядника військово-морських сил (ВМС) США і викрали секретні дані.
Про повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.
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За даними видання, вкрадена інформація стосувалася американських розробок в області ультразвукових протикорабельних ракет, які повинні з'явитися на підводних човнах США після 2020 року.
Зазначається, що хакерські атаки були зафіксовані в січні і лютому нинішнього року. В даний момент проводиться розслідування за фактом злому.
Повідомляється, що викрадені дані обсягом понад 614 Гбайт зберігалися у підрядника ВМС США на незахищеному сервері.
Джерело: 24 Канал
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