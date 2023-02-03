В Китае заявили, что шар над США была не шпионский: Блинкен все равно отменил поездку в Пекин

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен вероятный китайский шпионский шар. В Пекине убеждают, что шар, который зафиксировали над США, не был шпионским.

Китай утверждает, что шар является китайским "гражданским дирижаблем", который отклонился от запланированного маршрута. В заявлении МИД Китая утверждается, что шар использовался в "преимущественно метеорологических" целях.

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Китай "выражает сожаление по поводу непреднамеренного проникновения" воздушного шара в воздушное пространство США, добавил в Пекине. В заявлении Китая говорится, что воздушный шар сбил с курса неожиданный ветер.

Под влиянием западных ветров и с ограниченными возможностями самостоятельного управления дирижабль сильно уклонился от запланированного курса. Китайская сторона выражает сожаление по поводу непреднамеренного вхождения дирижабля в воздушное пространство США из-за форс-мажорных обстоятельств,

– говорится в сообщении.

В заявлении этот инцидент назвали "неожиданной ситуацией" и сказали, что Пекин продолжит общаться с американской стороной.

США отложили визит Блинкена в Пекин

Как сообщает Reuters, государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как китайский аэростат пролетал над чувствительными объектами на западе Америки.

Планировалось, что визит Блинкена состоится 5 – 6 февраля. Он должен был встретиться со своим китайским коллегой и, возможно, с президентом Си Цзиньпином. Визит должен был состояться на фоне обострения напряженности в отношениях между двумя странами.

По словам американских чиновников, воздушный шар-шпион пытался пролететь над ракетными полями Монтаны, но США оценили ее "ограниченную" ценность с точки зрения предоставления разведданных, которые они не могли получить с помощью других технологий, таких как спутники-шпионы.

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