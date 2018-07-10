Китайским СМИ запретили критиковать Трампа

Власть Китая направила ряду китайских государственных СМИ распоряжение, согласно которому журналисты не должны выступать в своих материалах с резкой критикой американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает SCMP.

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Отмечается, что директива касается не всех государственных СМИ Китая. Журналисты получили поручение после того, как Пекин объявил о введении соответствующих пошлин в 25% на американские товары (Вашингтон одобрил аналогичную меру 15 июня).

Эксперт по дипломатии Китая из Мельбурнского университета (Австралия) Соу Кеат Ток отметил, что торгово-экономические трения между Пекином и Вашингтоном протекают без взаимных выпадов лидеров двух стран.

"Вопрос сдерживания СМИ в высказываниях очень важен, чтобы избежать того, чтобы отдельные энтузиасты не упомянули Трампа в негативном ключе в своих материалах. Это означает, что выпады в его адрес не должны носить личностный характер, быть в пределах, определенных государственной политической линией", – сказал эксперт.

Напомним, 6 июля Вашингтон ввел пошлины на товары из Поднебесной на десятки миллиардов долларов. Такие шаги Белый дом сделал с целью устранения ежегодного дисбаланса в торговле с КНР.