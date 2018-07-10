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Китайським ЗМІ заборонили критикувати Трампа

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Відносини між США і Китаєм
Відносини між США і Китаєм / 112.ua

Влада Китаю направила ряду китайських державних ЗМІ розпорядження, згідно з яким журналісти не повинні виступати у своїх матеріалах із різкою критикою американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє SCMP.

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Зазначається, що директива стосується не всіх державних ЗМІ Китаю. Журналісти отримали доручення після того, як Пекін оголосив про введення відповідних мит у 25% на американські товари (Вашингтон схвалив аналогічну міру 15 червня).

Експерт із дипломатії Китаю з Мельбурнського університету (Австралія) Соу Кеат Ток зазначив, що торгово-економічні тертя між Пекіном і Вашингтоном протікають без взаємних випадів лідерів двох країн.

"Питання стримування ЗМІ у висловлюваннях дуже важливе, щоб уникнути того, аби окремі ентузіасти не згадали Трампа в негативному ключі у своїх матеріалах. Це означає, що випади на його адресу не повинні носити особистісний характер, бути у межах, визначених державною політичною лінією", – сказав експерт.

Нагадаємо, 6 липня Вашингтон запровадив мита на товари з Піднебесної на десятки мільярдів доларів. Такі кроки Білий дім зробив зі метою усунення щорічного дисбалансу в торгівлі з КНР.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Китай мито
Джерело: 24 Канал
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