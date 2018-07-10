Трамп зізнався, як він ставиться до Путіна

Президент США Дональд Трамп не зміг однозначно заявити ким є його російський колега Володимир Путін – другом чи ворогом і назвав його суперником.

Про це повідомляє Washington post.

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Такі слова сказав Трамп перед вильотом до Європи, де він має взяти участь у саміті НАТО та провести двосторонні зустрічі з прем’єркою Британії та президентом РФ.

За його, зустріч з Путіним, ймовірно, буде найпростішою з запланованих.

"Я думаю, Путін буде простіший за них усіх", – сказав президент США.

Він назвав Путіна суперником, зазначивши, що "наразі не може сказати", чи Путін друг, чи ворог.

"Я вважаю, що дружба з Росією, Китаєм, з іншими є хорошою, а не поганою річчю" – зазначив Трамп.

До слова, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.