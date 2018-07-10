Трамп признался, как он относится к Путину

Президент США Дональд Трамп не смог однозначно заявить кем является его российский коллега Владимир Путин – другом или врагом и назвал его соперником.

Об этом сообщает Washington post.

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Такие слова сказал Трамп перед вылетом в Европу, где он должен принять участие в саммите НАТО и провести двусторонние встречи с премьером Великобритании и президентом РФ.

По его мнению, встреча с Путиным, вероятно, будет самой простой из запланированных.

"Я думаю, Путин будет проще их всех", – сказал президент США.

Он назвал Путина соперником, отметив, что "пока не может сказать", или Путин друг, или враг.

"Я считаю, что дружба с Россией, Китаем, с другими является хорошей, а не плохой вещью", – отметил Трамп.

К слову, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.