"Это глупые люди": Трамп пожаловался Путину на своих помощников

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным назвал глупыми людьми своих помощников, которые рекомендовали ему не звонить главе Кремля.

Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источник.

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Как отмечает издание, во время разговора речь зашла о советниках американского лидера, которых Трамп назвал "глупыми".

Это глупые люди, не стоит их слушать,

– сказал президент США.

Отмечается, что телефонный разговор между американским и российским лидером состоялась 20 марта этого года по инициативе Белого дома, когда Трамп решил поздравить Путина с победой на президентских выборах.

К слову, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.