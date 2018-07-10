"Це дурні люди": Трамп поскаржився Путіну на своїх помічників

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним назвав дурними людьми своїх помічників, які рекомендували йому не телефонувати главі Кремля.

Про це пише газета New York Times з посиланням на джерело.

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Як зауважує видання, під час розмови мова зайшла про радників американського лідера, яких Трамп назвав "дурними".

Це дурні люди, не варто їх слухати,

– сказав президент США.

Зазначається, що телефонна розмова між американським і російським лідером відбулася 20 березня цього року з ініціативи Білого дому, коли Трамп вирішив привітати Путіна з перемогою на президентських виборах.

До слова, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.