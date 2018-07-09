Путін нічим не може зацікавити Трампа, – дипломат

На зустрічі з Володимиром Путіним Дональд Трамп може готувати нам сюрприз, і не зовсім позитивний. Але в російського президента нічого немає в кишені чогось такого, що може зацікавити його американського колегу.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Як зазначає фахівець, Путін намагатиметься схилити Трампа до того, що можна змінювати кордони. Але, хоча Трамп відповідає за зовнішню політику, Конгрес США має багато більше важелів впливу. І в такому випадку Конгрес може піти на радикальні кроки, щоб дезавуювати подібні домовленості.

В Трампа є ілюзія, що він своєю харизмою може переконати Путіна і щось отримати навзаєм. Президент США намагатиметься показати, що це ще якась перемога, покращення взаємин з РФ. Але американські експерти вважають, що в Путіна нічого немає, що може зацікавити Трампа в обмін на Крим чи важливі для американців речі,

– зауважує Хара.

На думку експерта, зближення США з Росією неможливе. Інтереси США в Європі і Україні суперечать російським. Хоча Путін спробує зсунути ці відносини з мертвої точки, навряд чи він отримає якісь суттєві результати.

"Путін може запропонувати, приміром, менш деструктивну роль у Сирії, в Україні. Крим, звичайно, залишається поза дужками. Але щодо Донбасу теоретично президент РФ може підштовхнути співрозмовника до певного консенсусу, і дати Трампу формально підстави, що ніби він припинив конфлікт в Україні. Відповідно, що Росію витягнуть з-під санкцій", – говорить Хара.

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Щоб добитися свого, за словами політолога, Путін може піти на шантаж. Зокрема, зазначає Хара, Кремль завжди показує, що сутністю російсько-американських відносин залишається ядерний потенціал – можливість знищити один одного. По-друге, що на США і Росії лежить особлива відповідальність за роззброєння.

Путін спробує продати ідею відмови від гонки озброєнь на пропозицію торгувати. Він буде тиснути на Трампа тим, що в Росії є гіперзвукова зброя, модернізований ядерний потенціал. Але Росія відстала в технологічному плані. І в неї немає таких грошей, як у США оборонний бюджет яких у 2018 році склав майже 700 мільярдів доларів. Це блеф, але на нього можуть купитися,

– вважає Олександр Хара.

Водночас, за його словами, для Трампа важливі аргументи Путіна, що Росія ніби не втручалася у вибори президента США. Тому що в протилежному випадку це визнання того, що Трамп переміг завдяки Путіну. І розслідування спецпрокурора Мюллера має сенс. А це не в інтересах Трампа.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.