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ЗМІ дізнались з ким Трамп поїде на зустріч з Путіним

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Зустріч Путіна з Трампом
Зустріч Путіна з Трампом / Фото з вільних джерел

ЗМІ дізналося склад делегації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в Гельсінкі.

Про це пише видання Politico.

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За інформацією журналістів, разом з Трампом в Гельсінкі поїдуть директор Білого дому з комунікацій Білл Шайн, керівник апарату Білого дому Джон Келлі, радник з національної безпеки Джон Болтон, прес-секретар Сара Сандерс, а також дружина президента Меланія Трамп.

Також до складу американської делегації увійшли радник з політичних питань Стівен Міллер, директор з соціальних мереж в Білому домі Ден Скавіна, а також представники першої леді Ліндсей Рейнольдс і Стефані Грішем.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Володимир Путін Новини Росії Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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