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СМИ узнали с кем Трамп поедет на встречу с Путиным

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Встреча Путина с Трампом
Встреча Путина с Трампом / Фото из свободных источников

СМИ узнали состав делегации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Об этом пишет издание Politico.

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По информации журналистов, вместе с Трампом в Хельсинки поедут директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн, руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, советник по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Сара Сандерс, а также супруга президента Мелания Трамп.

Также в состав американской делегации вошли советник по политическим вопросам Стивен Миллер, директор по социальным сетям в Белом доме Дэн Скавина, а также представители первой леди Линдсей Рейнольдс и Стефани Гришем.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости России Новости США Меланья Трамп Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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