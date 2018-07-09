Путин ничем не может заинтересовать Трампа, – дипломат

На встрече с Владимиром Путиным Дональд Трамп может готовить нам сюрприз, и не совсем положительный. Но у российского президента ничего нет в кармане чего-то такого, что может заинтересовать его американского коллегу.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

Читайте также: СМИ узнали с кем Трамп поедет на встречу с Путиным

Как отмечает специалист, Путин будет пытаться склонить Трампа к тому, что можно изменять границы. Но, хотя Трамп отвечает за внешнюю политику, Конгресс США имеет намного больше рычагов влияния. И в таком случае Конгресс может пойти на радикальные шаги, чтобы дезавуировать подобные договоренности.

В Трампа есть иллюзия, что он своей харизмой может убедить Путина и что-то получить взамен. Президент США пытается показать, что это еще какая-то победа, улучшение взаимоотношений с РФ. Но американские эксперты считают, что у Путина нет ничего, что может заинтересовать Трампа в обмен на Крым или важные для американцев вещи,

– говорит Хара.

По мнению эксперта, сближение США с Россией невозможно. Интересы США в Европе и Украине противоречат российским. Хотя Путин попытается сдвинуть эти отношения с мертвой точки, вряд ли он получит какие-то существенные результаты.

"Путин может предложить, например, менее деструктивную роль в Сирии в Украине. Крым, конечно, остается за скобками. Но по Донбассу теоретически президент РФ может подтолкнуть собеседника к определенному консенсусу и дать Трампу формально основания, что якобы он прекратил конфликт в Украине. Соответственно, что Россию вытянут из-под санкций", – говорит Хара.

Читайте также: Встреча Трампа и Путина: какие козыри подготовили президенты США и России?

Чтобы добиться своего, по словам политолога, Путин может пойти на шантаж. В частности, отмечает Хара, Кремль всегда показывает, что сущностью российско-американских отношений остается ядерный потенциал – возможность уничтожить друг друга. Во-вторых, что на США и России лежит особая ответственность за разоружение.

Путин попытается продать идею отказа от гонки вооружений на предложение торговать. Он будет давить на Трампа тем, что в России есть гиперзвуковое оружие, модернизированный ядерный потенциал. Но Россия отстала в технологическом плане. И у нее нет таких денег, как в США, оборонный бюджет которых в 2018 году составил почти 700 млрд долларов. Это блеф, но на него могут купиться,

– считает Александр Хара.

Однако, по его словам, для Трампа важны аргументы Путина, что Россия якобы не вмешивалась в выборы президента США. Потому что в противном случае это признание того, что Трамп победил благодаря Путину. И расследование спецпрокурора Мюллера имеет смысл. А это не в интересах Трампа.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.