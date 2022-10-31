В планах Пекина Москвы больше нет: почему Китай отворачивается от России

Китай планирует самостоятельную геополитическую игру в последующие годы. Это может угрожать миру гораздо более значимыми последствиями, чем начало нескрываемой агрессии России против Украины.

В то же время в планах Пекина уже нет места для России и Путина. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Эксперт отметил, что Китай сегодня – это "гигантская самостоятельная цивилизация", которая "плывет в очень плохом направлении".

Трагическая страница в истории Китая и всего человечества – это 20-й съезд Компартии КНР. Масштабы этого бедствия можно сравнить с войной Путина против Украины. Путинская война забрала 1,5 процента мировой экономики уже сейчас, но 20-й съезд КПК – это милитаризация КНР, превращение империи "в себе" в империю "для всех",

– объяснил аналитик.

По его словам, ярким свидетельством тому стало то, что Китай взял курс на модернизацию армии до 2027 года.

"После этого Си Цзиньпин собирается превратиться в "дракона", которого должны выпустить на свободу. Это курс на милитаризацию и уничтожение любой оппозиции", – указал журналист.

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Яковенко констатирует, что Китай – это "геополитическое тело", которое "в 20 раз превышает по массе Россию".

"В перспективе это обещает стать огромным бедствием. В планах Китая России больше нет, как и в планах США. Это некоторое "временное недоразумение", которое сейчас похоже на нарыв. Все надеются, что он вскроется сам. Да и не хотят его "вскрывать" "хирургическим путем", к сожалению, что было бы правильным", – резюмировал оппозиционер.

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