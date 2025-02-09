Китайское судно, по предварительной информации, село на мель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об аварии китайского судна возле Сахалина

Китайский сухогруз Ang Yang-2, на борту которого находится 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля, сел на мель возле Сахалина. Это произошло возле порта Невельск, на борту находится 20 членов экипажа.

Официальные источники России сообщают, что утечки горючего пока не зафиксировано. Службы прорабатывают вариант снятия судна с мели.

Впрочем, точно оценить серьезность повреждения пока сложно. Как отмечает местный источник, китайская команда не может четко объяснить масштабы пробоины, а работа переводчика оставляет желать лучшего.

Китайское судно село на мель возле Сахалина: смотрите видео

Напомним, что 15 января из-за шторма в Керченском проливе случилась авария с двумя российскими танкерами. Суда перевозили по 4 тысячи тонн мазута. В результате катастрофы башато нефтепродуктов вытекло в воду, образовав черные пятна, дошедшие до берегов российских курортов и даже Одессы.