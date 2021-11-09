Китаю грозит голод: кто является главной причиной кризиса

Китай столкнулся с дефицитом продуктов. Граждане панически сметают продукты с полок магазинов, опасаясь голода.

Правительство Китая винит во всем внешние факторы, ту же пандемию и климатические изменения. Однако, если более подробно рассмотреть действия Китая на мировой арене, то становится очевидно, что виновником сегодняшнего дефицита стала агрессивная внешняя политика и личные амбиции лидера страны Си Цзиньпина. Но обо всем по порядку.

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Началось все с того, что министерство торговли Китая посоветовало гражданам запастись продуктами питания и предметами первой необходимости. Мол, впереди плохая погода, да и от пандемии COVID-19 и энергетического кризиса страна все еще не избавилась. Всё это может нарушить цепочки поставок, полки супермаркетов опустеют, а потому лучше заранее закупиться.

Шок и драки за продукты

Китайские граждане были шокированы такими рекомендациями правительства, а потому ринулись в магазины скупать продукты, опасаясь, что продовольственный кризис может выйти из-под контроля.

Старшее поколение даже вспоминает жуткий голод, который начался в Китае в 1958 году и унес жизни миллионов китайцев.

Все это привело к тому, что магазины забиты людьми, а цены на продукты растут, несмотря на то, что правительство пытается их сдержать. Доходит даже до драк за продукты.

Почему китайцам грозит голод

Однако, что в конце 50-х годов, что сегодня первопричиной дефицита продукции становятся именно политические решения руководства страны. И сегодня Си Цзиньпин руководствуется все теми же объяснениями что и его предшественники в прошлом веке – народу нужно просто потерпеть для построения светлого коммунистического будущего, но "проклятый Запад этому мешает". Но, это ложь.

Причина №1

Дело в том, что очень важную роль в нехватке продуктов в Китае сыграло ограничение импорта из Австралии. Напомню, что Китай пытался экономически наказать австралийцев за то, что те посмели поставить свою подпись под требованием расследовать происхождение пандемии COVID-19. Однако, как мы видим, в результате Китай наказал сам себя.

Австралия являлась одним из важнейших импортеров мяса, ячменя и угля в Китай. Но Поднебесная хотела показать силу, а потому поставки из Австралии существенно сократили. Австралийского мяса на полках китайских магазинов стало меньше.

А ограничения на австралийский уголь, которые ввел Китай, урезали поставки в Поднебесную практически в 2 раза. При этом найти другого поставщика угля, который бы смог полностью заменить Австралию, так и не удалось.

В итоге даже если представить, что в продовольственном дефиците виноват именно энергетический кризис, то даже в этом кризисе причиной остается все та же враждебная внешняя политика Китая.

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Причина №2

Другим фактором, который повлиял на дефицит стала агрессивная риторика Китая в отношении Тайваня. Ведь многие китайцы, которые сейчас истерично скупают продукты в магазинах уверены, что правительство просит граждан запасаться как раз из-за приближающейся войны.

Ведь в таком случае Китай ждут серьезные экономические санкции, что также ударит и по торговым отношениям с другими странами.

Истинная причина

Но это все вещи второстепенные. Истинная же причина кризиса – это то, что Си Цзиньпин просто набирает политического веса, чтобы провести, так называемое, обнуление срока.



Почему Си Цзиньпин может быть причиной голода / Фото Getty Images

На ближайшем съезде компартии Китая Си Цзиньпин собирается обнародовать доктрину, которая как раз и позволит ему остаться пожизненным руководителем страны.

Стоит отметить, что в отличие от той же России, где Путину пришлось изображать демократический процесс и делать вид, что обнулить его президентские сроки хотело само население России – в Китае дела обстоят немного иначе. Там за все подобные решения отвечают именно политические элиты компартии.

Подобное обнуление уже проворачивали в прошлом и другие правители Китая – Мао Цзедун и Дэн Сяопин. И оба мотивировали его как раз острой необходимостью для самого Китая. Мол, страна в кризисе, нет времени власть менять.

И сейчас Си Цзиньпину необходимо всеми возможными способами убедить компартию в том, что Китай в нем нуждается. Си Цзиньпин просто пытается доказать своим коллегам, что Китай за время его правления стал таким мощным, что готов отвоевать у США Тайвань. И вообще утереть нос американцам.

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Китай даже начал строить в пустыне макеты военных кораблей США, чтобы использовать их во время учений. Китай как бы намекает, что в случае открытой конфронтации с США, Поднебесная будет готова.

Конечно, компартия еще может отказать Си Цзиньпину и тот в будущем все же уйдет в отставку. Особенно учитывая, что все нынешние кризисы в Китае серьезно очерняют его достижения. Однако, куда это в итоге зайдет и какую цену заплатят китайские граждане за политические игры руководства страны – вопрос пока остается открытым.