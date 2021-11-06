Конечно, это является очередной манипуляцией китайских пропагандистов, что уже подтвердили и на Тайване. Однако в самом Китае подобные заявления тоже не пропускают и коммунистическая партия буквально становится заложницей собственной пропаганды.

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Власти Китая столкнулись с проблемой

Сперва в китайской газете Economic Daily опубликовали сообщение о том, что якобы военным резервистам Китая стоит готовиться к мобилизации, потому что "вопрос Тайваня выглядит очень мрачным".

Это моментально растиражировали в социальных сетях и китайская общественность серьезно напряглась в ожидании реальной войны.

Но эти слухи тут же попыталась опровергнуть другая, уже военная государственная газета. Там назвали заявление о надвигающейся мобилизации гнусной и злонамеренной фальсификацией.

Несмотря на всю мощь китайской пропагандистской машины и очень высокий уровень цензуры, остановить интернет-споры выходит крайне плохо.

Более того, агрессивная риторика Китая в отношении Тайваня, которую Поднебесная развернула в последние месяцы, теперь буквально не дает правительству Си Цзиньпина нормально выйти из сложившейся ситуации.

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Власти Китая столкнулись с тем, что общество разделилось на 2 части: те, кто осуждают Си Цзиньпина за разжигание войны, и те, кто критикуют его на недостаточную решительность.

Первые боятся того, что Си Цзиньпин подталкивает их к войне с США, а это грозит серьезными потерями. Вторые (китайские националисты) наоборот называют власть слабой за то, что та не испугавшись решила опровергнуть слухи о мобилизации китайских войск.

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Но среди китайских пропагандистов появился и третий, отдельный лагерь. Они одновременно и против войны, и за воссоединение с Тайванем. Мол, демократическое правительство Тайваня под давлением Китая будет вынуждено сдаться.

Тайвань сдаваться не намерен

Однако Тайвань, похоже, сдаваться не намерен. На фоне нарастающего напряжения с Китаем, минобороны Тайваня заявило, что удвоит количество военных учений, начиная со 2022 года.

Ведь провокации со стороны Поднебесной лишь увеличиваются, а потому необходимо обезопасить себя и готовиться к худшему сценарию.



Власти Тайваня не планируют сдаваться / Фото с твиттера Цай Инвэнь

При этом Тайвань сейчас обеспечен серьезной поддержкой Запада. США призывали ООН принять Тайвань в свои ряды как полноценного члена. Также остров впервые в истории посетила делегация от Еврокомиссии.

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Европейские чиновники проведут на Тайване 3 дня, чтобы обсудить с местными властями всевозможные угрозы, с которыми сталкиваются жители острова – от прямого военного вторжения Китая до кибератак и дезинформации.

Европа занялась разрешением кризиса

Очевидно, что Запад всерьез занялся разрешением тайваньского кризиса. Подобные визиты лишний раз демонстрируют эти намерения.

Конечно, в Китае резко реагируют на все визиты иностранных чиновников на Тайвань, а вопросы о субъектности острова вызывают у Пекина настоящую истерику.

Но очевидно, что Запад таким образом не пытается спровоцировать Китай, а наоборот усадить за стол переговоров, немного охладив его агрессивную риторику. Я уверен, что это было бы выгодно для всех сторон.

Ведь, как мы видим, из-под контроля Пекина может выйти даже такая вещь как пропаганда. Есть серьезные опасения, что очередная военная провокация Китая вокруг Тайваня может в результате привести к катастрофе. На Западе это прекрасно понимают.