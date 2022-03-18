Китаю нужна ослабленная Россия, – политолог о вероятной внешней политике Поднебесной

Сейчас Джо Байден и Си Цзиньпин встречаются фактически не о судьбе Украины, а России, и согласовывают элементы политики двух стран в отношении Кремля. В частности, Китай решает для себя новую задачу.

Об этом в эфире 24 канала сообщил политолог Олег Саакян. Он отметил, что сейчас изменилась риторика китайских медиа, аналитических центров, и даже некоторых спикеров, поскольку перед Поднебесной встали новые вызовы.

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Зависимость от Китая

Китаю нужна ослабленная Россия. Не сильная, но и не рухнувшая Россия. Так повысится ее зависимость от Китая,

– заявил Саакян.

Политолог напомнил, что все эти десятилетия после развала Советского Союза Россия паразитировала на западной цивилизации. Впрочем, сейчас, когда ее начали отключать от нее – стало понятно, что у них нет ничего своего.

Возможность для Поднебесной

По его словам, все, что есть в России более или менее современного, создано из западных комплектующих и полностью зависит от мирового общества. Поэтому Россия заявила о том, что они найдут свой путь на Востоке: просто заменят западную цивилизацию – китайской и будут паразитировать уже на ней.

Китай понимает, что это возможность дешевле скупить активы (российские – 24 канал), получить ресурсы и тому подобное. Тогда Россия будет в полной зависимости от Поднебесной, что последней и нужно,

– заметил Саакян.

К слову, бывший посол США в России Майкл Макфол сделал твит об разозленности Кремля позицией Китая. Речь идет о заявлении посла КНР, который поздравил украинцев, а также пообещал финансовую поддержку.