Об этом в эфире 24 Канала сказал политолог Николай Давидюк. Он подчеркнул, что лучший вариант для нашей страны, чтобы Китай ничего не делал. За это он сможет получить лакомый кусок российских территорий, которые Украина принесет на китайском фарфоре после победы.

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Почему Китаю не выгодна война

Весь мир ждал решения Китая относительно его позиции в войне. В первую очередь речь идет о поддержке России оружием. На это Запад, ЕС и США отреагировали немедленно, отметил Николай Давидюк.

"Они сказали: сразу эмбарго и санкции. Вы будете гнить, имея супербольшие заводы, супербольшие производства, но товары не выйдут на наши рынки и вы не сможете их продавать. Китай это услышал, понял, а с такими эмбарго ты первой экономикой мира не станешь", – объяснил первую причину политолог.

Вторая касается непосредственно войны, так как можно стать мировым лидером, заходя вторым в проигрышную войну – задал риторический вопрос спикер.

"И, мне кажется, третий момент – Китай сейчас смотрит больше на оккупацию Беларуси при проигрыше России. Ему выгодна слабая Россия, которая проиграет Украине. Да, Россия сейчас пришла, принесла часть территорий Сибири и говорит: помоги. Но то, что Китай взял и пошел сразу помогать – очень сложная игра. И это игра уже не с Россией, это шантаж Запада", – подчеркнул в своем ответе Николай Давидюк.

Он добавил, что в этой игре Украине нужно быть бдительной и действовать уже сейчас.

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Первое – НЕТ присутствию Китая

Самое важное, что Украина не должна допустить сейчас – присутствие Китая ни в Беларуси, ни в России, подчеркнул спикер.

"Если они с Западом будут драться на наших территориях, для нас суперневыгодная история – нашей инфраструктуры не будет, просто все зачистят", – сказал Давидюк.

Второе – коммуникация с Китаем

Именно сейчас нашей стране следует наладить коммуникацию с Китаем. Не дружить, чтобы не стать очередным вассалом, а предложить выгодное сотрудничество. К примеру, торговое, приводит пример Николай Давидюк. Взамен Китай должен ничего не делать по поводу войны, а Украина сделает еще одно интересное предложение.

Россия говорит: вступите в войну, дайте оружие, осудите США, получите санкции, эмбарго, уничтожьте половину своей экономики. Украина говорит: ничего не делайте. И то, что они не вмешиваются – суперпродукт, за который мы вам готовы заплатить. Когда мы их (Россию – 24 Канал) развалим, на китайском фарфоре принесем вам большую часть территорий. Мы готовы это отдать,

– объяснил политолог.

Плюс 1 проблема

Своим "мирным планом" Китай запустил "глобальный переговорный трек". В него вошли и Шольц и Макрон, отметил Давидюк.

"На самом деле они через Саудовскую Аравию запустили договоренности и пытаются их сейчас нащупывать в том числе с Францией и Германией. Но еще кроме саудитов там есть Россия, где они пытаются придумать очередной "Минск". Тоже надо понимать, что это будут договоренности без учета украинского интереса", – открыл обратную сторону истории спикер.

Он подчеркнул, что в этом случае Украине нужно быть очень осторожной.

"Нам нужно разломить эти российские союзы, потому что Россия, окончательно проиграв войну в 2022 году, пытается в 2023 году использовать другие большие силы для своего реванша. Наша задача сделать так, чтобы у них ничего не получилось", – резюмировал политолог.

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