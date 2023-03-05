Про це в ефірі 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він наголосив, найкращий варіант для нашої країни, аби Китай нічого не робив. За це він зможе отримати ласий шматок російських території, які Україна принесе на китайській порцеляні після перемоги.

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Чому Китаю не вигідна війна

Увесь світ чекав на рішення Китаю, щодо його позиції у війні. Першочергово мова йде про підтримку Росії зброєю. На це Захід, ЄС та США відреагували миттєво, відзначив Микола Давидюк.

"Вони сказали: одразу ембарго та санкції. Ви будете гнити, маючи супервеликі заводи, супервеликі виробництва, але товари не вийдуть на наші ринки і ви не зможете їх продавати. Китай це почув, зрозумів, а з такими ембарго ти першою економікою світу не станеш", – пояснив першу причину політолог.

Друга стосується безпосередньо війни, бо як можна стати світовим лідером, заходячи другим у програшну війну – поставив риторичне питання спікер.

"І, мені здається, третій момент – Китай зараз дивиться більше на окупацію Білорусі при програшу Росії. Йому вигідна слабка Росія, яка програє Україні. Так, Росія зараз прийшла, принесла частину територій Сибіру й каже: поможи. Але те, що Китай взяв і пішов одразу помагати – дуже складна гра. І це гра вже не з Росією, це шантаж Заходу", – підкреслив у своїй відповіді Микола Давидюк.

Він додав, що у цій грі Україні треба бути пильною і діяти вже зараз.

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Перше – НІ присутності Китаю

Найважливіше, що Україна не має допустити зараз – присутність Китаю ні в Білорусі, ні в Росії, наголосив спікер.

"Якщо вони з Заходом будуть битися на наших територіях, для нас суперневигідна історія – нашої інфраструктури не буде, просто все зачистять", – сказав Давидюк.

Друге – комунікація з Китаєм

Саме зараз нашій країні варто налагодити комунікацію з Китаєм. Не товаришувати, аби не стати черговим васалом, а запропонувати вигідну співпрацю. Наприклад, торговельну, наводить приклад Микола Давидюк. Взамін Китай має нічого не робити щодо війни, а Україна зробить ще одну цікаву пропозицію.

Росія каже: ввійдіть у війну, дайте зброю, засудіть США, отримайте санкції, ембарго, знищіть половину своєї економіки. Україна каже: нічого не робіть. І те, що вони не втручаються – суперпродукт за який ми вам готові заплатити. Коли ми їх (Росію – 24 Канал) розвалимо, на китайській порцеляні принесемо вам велику частину територій. Ми готові це віддати,

– пояснив політолог.

Плюс 1 проблема

Своїм "мирним планом" Китай запустив "глобальний переговорний трек". До нього увійшли і Шольц, і Макрон, відзначив Давидюк.

"Насправді вони через Саудівську Аравію запустили домовленості і намагаються їх зараз нащупувати в тому числі з Францією та Німеччиною. Але ще крім саудитів там ще є Росія, де вони намагаються придумати черговий "Мінськ". Теж треба розуміти, що це будуть домовленості без урахування українського інтересу", – відкрив зворотний бік історії спікер.

Він наголосив, що в цьому випадку Україні треба бути дуже обережною.

"Нам треба розламати ці російські союзи, бо Росія, остаточно програвши війну в 2022, намагається в 2023 використати інші великі сили для свого реваншу. Наше завдання зробити так, щоб у них нічого не вийшло", – резюмував політолог.

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