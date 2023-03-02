Таким припущенням в ефірі 24 Каналу поділився політолог Микола Давидюк. Він відзначив, що для України стратегічно не важливо, "хто з диктатур там зверху". Утім, Китай може бути мирніший.
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Лукашенко стане васалом Сі Цзіньпіна
Китай допомагав Росії ракетами і робив це через Північну Корею, вважає Микола Давидюк. Але відслідкувати це важко.
"Хіба Кім Чен Ин – пес Сі Цзіньпіна гавкає без його дозволу? Ні. Значить постачали. Знову ж таки, чи так багато ракет, які Північна Корея може продавати Росії, яка сама "нагнітає" війну проти Південної Кореї – ні. Значить вони віддавали північно-корейські, а в замін брали китайські. Так, це не відслідковується. Але ми знаємо по осколках, які падали в Україні, були північно-корейські", – відзначив в ефірі політолог.
Давидюк продовжив, що Білорусь хочуть втягнути в ці брудні обміни й обійти санкції щодо Росії.
"Китаю важливо втягнути Білорусь, оскільки ціна такої кооперації – сама Білорусь. Лукашенко стає васалом Сі Цзіньпіна. А для Лукашенка це теж вигідно – він втікає від протекторату Путіна. Білорусь змінює свого власника", – поділився ймовірним сценарієм розвитку подій Микола Давидюк.
За його словами, на це вказує кількість днів для візиту – 3 та відсутність наразі важливих заяв у ЗМІ.
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Які ймовірні наслідки для України
Зміна диктатури стратегічно не вплине на Україну, підкреслив експерт і додав: утім, Китай може бути мирніший та зацікавлений у торгівлі з Європою.
"Наше завдання, щоб Росія горіла білим полум’ям. Чи це зроблять китайці, чи українці, чи американці – нам не важливо. Важливий результат – прекрасне полум’я, як на Івана Купала, щоб ось так виглядав Кремль. Тоді прекрасно", – іронічно відзначив політолог.
Він наголосив, що присутність Китаю, який розташований далі від України, менш небезпечна, ніж Росії, яка зовсім поруч. Також китайські агентські мережі набагато слабші, аніж російські. Та й США будуть агресивніше налаштовані проти Китаю, ніж Росії. Будь-яке послаблення Путіна – стратегічний плюс для України.
"Зараз важливо завести китайські війська на територію Росії, щоб вони звідти не вийшли. Хай Путін думає, що це миротворча місія, яка поїде в Україну", – припустив спікер.
Утім, в Китаю немає стратегії воювати з Україною та вступати в завідомо програшну війну. Сі Цзіньпіну, який "виношує плани окупації Тайваню" і намагається отримати економічну першість у світі, війна геть не потрібна, сказав Давидюк.
Якщо подивитися на це зі сторони, то Китай стратегічно грає не проти нас, а проти Росії. Слабка, квола, напіврозвалена Росія – це супердесерт для Китаю і вони ним скористаються,
– резюмував Микола Давидюк.
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