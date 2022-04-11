Кива, Медведев и даже Путин: кто получал госнаграды Украины

За годы независимости Украины государственные награды получали не только люди, которые их заслуживают, но и коллаборанты и представители государства-агрессора. Среди них даже Путин и Медведчук.

Перечень обнародовал нардеп Ярослав Юрчишин. В дальнейшем будут работать над инициативой, которая бы позволила юридически лишить этих людей наград.

Ранее В Раде хотят лишить Путина и Медведева госнаград

Кто получал госнаграды

Отличие "Именное огнестрельное оружие" получали российские политики – даже Путин и Медведев. Такую же награду дали мэру Москвы Сергею Собянину и экс-министру обороны России Анатолию Сердюкову. Навручал такого, конечно же, беглый президент Виктор Янукович.

Сам Янукович также имеет 4 награды, которые держал от второго президента Леонила Кучмы.

Среди украинских пророссийских политиков награды получали Андрей Портнов, Елена Лукаш, Андрей Царев. Интересно, что одиозный Илья Кива имеет Орден Даниила Галицкого. Вручил его пятый президент Петр Порошенко.

Кто получал госнаграды / Инфографика Ярослава Юрчишина