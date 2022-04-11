Перелік оприлюднив нардеп Ярослав Юрчишин. Надалі працюватимуть над ініціативою, яка б дозволила юридично позбавити цих людей нагород.

Раніше У Раді хочуть позбавити Путіна та Медведєва держнагород

Хто отримував держнагороди

Відзнаку "Іменна вогнепальна зброя" отримували російські політики – навіть Путін та Медвєдєв. Таку ж нагороду дали меру Москви Сергію Собягіну та ексміністру оборони Росії Анатолію Сердюкову. Навручав такого, звісно ж, президент-втікач Віктор Янукович.

Сам Янукович також має 4 нагороди, які тримав від другого президента Леоніла Кучми.

Серед українських проросійських політиків нагороди отримували Андрій Портнов, Олена Лукаш, Андрій Царьов. Цікаво, що одіозний Ілля Кива має Орден Данила Галицького. Вручив його п'ятий президент Петро Порошенко.



Хто отримував держнагороди / Інфографіка Ярослава Юрчишина



Хто отримував держнагороди / Інфографіка Ярослава Юрчишина Хто отримував держнагороди / Інфографіка Ярослава Юрчишина

Нагадаємо – Ілля Кива більше не депутат: Рада позбавила його мандата: