Похож на россиян, – в ОПУ прокомментировали одиозные заявления кивы

Скандальный экс-нардеп илья кива перед началом войны россии против Украины выехал, теперь он живет в москве, где продолжает работать на российскую пропаганду. В ОПУ прокомментировали его одиозные заявления, говорят, что на киву не надо обращать внимания.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он говорит, что илья кива – это ошибка, когда такие люди думают, что имеют право что-то говорить.

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По словам Подоляка, кива интеллектуально ограничен. У него нет эмпатии и он относится к банальным предателям.

Он не очень добавляет стоимости даже российской пропаганде, а наоборот... Но в принципе он на россиян похож. Поэтому я бы его не считал каким-то ньюсмейкером, на кого стоит обращать внимание,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что это большая ошибка Украины – что мы постоянно обращаем внимание на подобных субъектов и выносим их в свое информационное пространство, говорим о них.

"Я бы посоветовал не обращать на них внимания. Для нас принципиально понять, что россия идет дальше по пути эскалации эмоций ненависти. Они уже откровенно говорят, что хотят нас уничтожить, это уже вопрос государственной политики", – подытожил Подоляк.

Как илья кива стал экс-депутатом Украины:

После того, как россия напала на Украину 24 февраля, илья кива решил сбежать в Испанию. Одиозный экс-политик заявил, что это не его война.

Генпрокурор Ирина Венедиктова 6 марта подписала киве сообщение о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины. Впоследствии ГБР объявило его в розыск.

Однопартийцы скандального политика исключили его из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Отметим, что илья кива известен своими одиозными высказываниями и антиукраинскими взглядами. К примеру, год назад он назвал Украину "проституткой". Ранее он также называл украинцев рабами.

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