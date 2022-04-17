Кива разгоняет фейк о Николаеве: горожане вроде бы недовольны местными властями
Экснардеп-изменник Илья Кива распространяет фейк якобы о том, что в Николаеве жители города недовольны городскими властями из-за проблем с водоснабжением. Однако именно из-за российских оккупантов такие проблемы возникли.
Кива умалчивает факт того, что проблемы с водоснабжением возникли именно из-за действий оккупантов, находясь в России. Об этом сообщил Сергей Лещенко во время брифинга, сообщает 24 канал.
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Кива призывает использовать ядерное оружие
Сергей Лещенко рассказал, что был в Николаеве и своими глазами видел, как местные власти обеспечивают население питьевой водой. В то же время Кива говорит, что власть ничего не делает и население недовольно.
Кроме того, Кива призывает атаковать Украину ядерным оружием. Он полностью оправдывает такую возможность ядерного удара по стране, где делал себе политическую карьеру
Брифинг Сергея Лещенко: смотрите видео