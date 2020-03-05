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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Кива лжец, – Рябошапка прокомментировал скандальное заявление нардепа

      - Читати новину українською
      Илья Кива / glavk.net

      Народный депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявлял в СМИ, что Руслан Рябошапка ездил искать поддержку в американское посольство, зная о возможной отставке.

      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в комментарии 24 каналу сообщил, что он встречался с послами G7, а также с представителями Европейского Союза, чтобы обсудить ход реформирования.

      Интересно: Комитет отправил на рассмотрение Рады постановление о недоверии Рябошапке: что известно

      "Я ничего не делал в американском посольстве, я там не был. Кива лжец", – прокомментировал заявление Руслан Рябошапка.


      Руслан Рябошапка с представителями G7 / фото: твиттер G7​

      Генеральный прокурор также рассказал, что некоторые депутаты, которые инициировали подписи о его увольнении, имеют производства. "В частности один из них Кива, который очень бесстрашный на комитете. Но он несколько раз не являлся к следователям для того, чтобы получить или прослушать сообщение о подозрении, подписаться и прийти в суд", – рассказал Руслан Рябошапка.

      Он добавил, что есть производства и по некоторым депутатам из "Слуги народа", но пока генеральный прокурор не может о них говорить.

      Что известно о драке с участием Кивы

      • 22 января 2020 года в одном из столичных ресторанов произошла драка между Кивой и ветераном АТО. По словам Кивы, он в драку не вступал, а к ветерану подошел с целью "попросить вести себя прилично". Также он утверждает, что конфликту в ресторане предшествовали угрозы в соцсетях.
      • Ветеран АТО Михаил Майман ответил, что Кива вел себя агрессивно.
      • После драки генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил против депутата уголовное дело.

      Смотрите видео: драка с участием Кивы

      Смотрите видео: что Рябошапка думает о возможной отставке​

       

      Заседание Рады относительно выражения недоверия Рябошапке: онлайн-трансляция
      сегодня
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Руслан Рябошапка Новости политики Новости Украины Слуга народа Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива
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