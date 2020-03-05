Кива лжец, – Рябошапка прокомментировал скандальное заявление нардепа

Народный депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявлял в СМИ, что Руслан Рябошапка ездил искать поддержку в американское посольство, зная о возможной отставке.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в комментарии 24 каналу сообщил, что он встречался с послами G7, а также с представителями Европейского Союза, чтобы обсудить ход реформирования.

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"Я ничего не делал в американском посольстве, я там не был. Кива лжец", – прокомментировал заявление Руслан Рябошапка.



Руслан Рябошапка с представителями G7 / фото: твиттер G7​

Генеральный прокурор также рассказал, что некоторые депутаты, которые инициировали подписи о его увольнении, имеют производства. "В частности один из них Кива, который очень бесстрашный на комитете. Но он несколько раз не являлся к следователям для того, чтобы получить или прослушать сообщение о подозрении, подписаться и прийти в суд", – рассказал Руслан Рябошапка.

Он добавил, что есть производства и по некоторым депутатам из "Слуги народа", но пока генеральный прокурор не может о них говорить.

Что известно о драке с участием Кивы

22 января 2020 года в одном из столичных ресторанов произошла драка между Кивой и ветераном АТО. По словам Кивы, он в драку не вступал, а к ветерану подошел с целью "попросить вести себя прилично". Также он утверждает, что конфликту в ресторане предшествовали угрозы в соцсетях.

Ветеран АТО Михаил Майман ответил, что Кива вел себя агрессивно.

После драки генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил против депутата уголовное дело.

Смотрите видео: драка с участием Кивы

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