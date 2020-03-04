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      Комитет отправил на рассмотрение Рады постановление о недоверии Рябошапке: что известно

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      Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту определиться относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

      За вынесение такого постановления в зал парламента проголосовали 17 из 25 членов комитета, двое проголосовали против, четверо воздержались. Об этом сообщают журналисты 24 канала с заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

      К теме: "Слуга народа" определяется с отставкой Рябошапки после отчета генпрокурора

      Председатель комитета, депутат Рады от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский отметил, что Рада не сможет рассмотреть вопрос о выражении недоверия генпрокурору на внеочередном заседании в среду, поскольку его не внесли в повестку дня.

      Сам Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

      Мы сделали реформу, начали очищение и обновление, и, наверное, именно то, что мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, с которыми вы что-то решали, наверное, вам не нравится,
      – сказал Рябошапка во время заседания комитета.

      Отметим, что сегодня генпрокурор Руслан Рябошапка должен отчитаться на внеочередном заседании Верховной Рады. По регламенту ему выделили всего 5 минут, после чего парламент поддержит постановление о недоверии генпрокурору, которое уже зарегистрировано.

      Вероятная отставка Руслана Рябошапки: основное

      К теме: Это политические провокации, – Рябошапка не видит оснований для своей отставки

      В то же время в объяснительной записке к документу нардепы выдвигают ряд претензий:

      • Что за больше чем полгода пребывания в должности Рябошапка не продемонстрировал активность в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;
      • Что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до конца;
      • Что ни одного обвинительного акта по делам о возможных преступлениях чиновников в суд не направлено. 
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Верховная Рада Новости Украины Офис генпрокурора Руслан Рябошапка
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