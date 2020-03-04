Комитет отправил на рассмотрение Рады постановление о недоверии Рябошапке: что известно

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту определиться относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

За вынесение такого постановления в зал парламента проголосовали 17 из 25 членов комитета, двое проголосовали против, четверо воздержались. Об этом сообщают журналисты 24 канала с заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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Председатель комитета, депутат Рады от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский отметил, что Рада не сможет рассмотреть вопрос о выражении недоверия генпрокурору на внеочередном заседании в среду, поскольку его не внесли в повестку дня.

Сам Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

Мы сделали реформу, начали очищение и обновление, и, наверное, именно то, что мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, с которыми вы что-то решали, наверное, вам не нравится,

– сказал Рябошапка во время заседания комитета.

Отметим, что сегодня генпрокурор Руслан Рябошапка должен отчитаться на внеочередном заседании Верховной Рады. По регламенту ему выделили всего 5 минут, после чего парламент поддержит постановление о недоверии генпрокурору, которое уже зарегистрировано.

Вероятная отставка Руслана Рябошапки: основное

28 февраля стало известно, что президент Зеленский созывает на 4 марта внеочередное заседание Верховной Рады. На повестке дня – вопрос Кабинета Министров и отчеты правоохранительных органов.



В СМИ со ссылкой на источники начали писать, что на этом заседании парламент может отправить в отставку премьер-министра Гончарука и ряд министров.



2 марта появилась информация, что Рада может рассматривать отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.



3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.



Несколько позже распространились слухи, что заменить Рябошапку в должности может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.



Вечером 3 марта после завершения заседания фракции "Слуги народа" нардеп Скичко сообщил 24 каналу, что вопрос увольнения Рябошапки Рада 4 марта рассматривать не будет.

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В то же время в объяснительной записке к документу нардепы выдвигают ряд претензий: