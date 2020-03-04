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      Комітет відправив на розгляд Ради постанову про недовіру Рябошапці: що відомо

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      Звіт Рябошапки під час засідання комітету з питань правоохоронної діяльності / 24 канал

      Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту визначитись щодо прийняття чи відхилення постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

      За винесення такої постанови у зал парламенту проголосували 17 із 25 членів комітету, двоє проголосували проти, четверо утрималися. Про це повідомляють журналісти 24 каналу із засідання комітету з питань правоохоронної діяльності.

      До теми: "Слуга народу" визначатиметься з відставкою Рябошапки після звіту генпрокурора

      Голова комітету, депутат Ради від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський зазначив, що Рада не зможе розглянути питання висловлення недовіри генпрокурору на позачерговому засіданні у середу, оскільки його не внесли до порядку денного.

      Сам Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.

      Ми зробили реформу, розпочали очищення й оновлення, і, напевно, власне те, що ми почали очищатися від тих прокурорів, до яких ви ходили, з якими ви щось вирішували, напевно, вам не подобається,
      – сказав Рябошапка під час засідання комітету.

      Відзначимо, що сьогодні генпрокурор Руслан Рябошапка повинен відзвітувати на позачерговому засіданні Верховної Ради. За регламентом йому виділили лише 5 хвилин, після чого парламент підтримає постанову про недовіру генпрокурору, яка вже зареєстрована.

      Ймовірна відставка Руслана Рябошапки: основне

      До теми: Це політичні провокації, – Рябошапка не бачить підстав для своєї відставки

      Водночас у пояснювальній записці до документа нардепи висувають низку претензій:

      • Що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;
      • Що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;
      • Що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.
      Яким буде склад майбутнього Кабміну Дениса Шмигаля
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка
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