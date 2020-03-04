Комітет відправив на розгляд Ради постанову про недовіру Рябошапці: що відомо

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту визначитись щодо прийняття чи відхилення постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

За винесення такої постанови у зал парламенту проголосували 17 із 25 членів комітету, двоє проголосували проти, четверо утрималися. Про це повідомляють журналісти 24 каналу із засідання комітету з питань правоохоронної діяльності.

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Голова комітету, депутат Ради від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський зазначив, що Рада не зможе розглянути питання висловлення недовіри генпрокурору на позачерговому засіданні у середу, оскільки його не внесли до порядку денного.

Сам Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.

Ми зробили реформу, розпочали очищення й оновлення, і, напевно, власне те, що ми почали очищатися від тих прокурорів, до яких ви ходили, з якими ви щось вирішували, напевно, вам не подобається,

– сказав Рябошапка під час засідання комітету.

Відзначимо, що сьогодні генпрокурор Руслан Рябошапка повинен відзвітувати на позачерговому засіданні Верховної Ради. За регламентом йому виділили лише 5 хвилин, після чого парламент підтримає постанову про недовіру генпрокурору, яка вже зареєстрована.

Ймовірна відставка Руслана Рябошапки: основне

28 лютого стало відомим, що президент Зеленський скликає на 4 березня позачергове засідання Верховної Ради. У порядку денному – питання Кабінету Міністрів та звіти правоохоронних органів.

У ЗМІ з посиланням на джерела почали писати, що на цьому засіданні парламент може відправити у відставку прем'єр-міністра Гончарука та низку міністрів.

2 березня з'явилася інформація, що Рада може розглядати відставку директора НАБУ Ситника та генпрокурора Рябошапки.

3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.

Дещо згодом поширилися чутки, що замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.

Увечері 3 березня після завершення засідання фракції "Слуги народу" нардеп Скічко повідомив 24 каналу, що питання звільнення Рябошапки Рада 4 березня розглядати не буде .

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Водночас у пояснювальній записці до документа нардепи висувають низку претензій: