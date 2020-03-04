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      Це політичні провокації, – Рябошапка не бачить підстав для своєї відставки

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      Генпрокурор Рябошапка прокоментував свою ймовірну відставку / golos.ua

      Генпрокурор Рябошапка не обговорював свою ймовірну відставку з президентом Зеленським. Збір підписів депутатами та постанову у Раді про своє звільнення з посади називає політичними провокаціями.

      Майже дві сотні народних депутатів, більшість з яких належить до "Слуги народу", ініціювали розгляд у Раді постанови про звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки з посади. Як до цього ставиться сам Рябошапка, у генпрокурора запитали в "Главкомі". 

      До теми: Чи звільнять генпрокурора Рябошапку: політологи назвали варіанти розвитку подій

      У пояснювальній записці до документа нардепи висувають низку претензій:

      • Що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;
      • Що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;
      • Що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано. 

      3 березня відбулося засідання фракції "Слуги народу", на якому, серед іншого, обговорювали і ймовірну відставку Рябошапки. 

      Той каже, що запрошення на це засідання для нього "жодного не було". Та й про сам захід генпрокурор дізнався з інтернету. Ще ж і надто, з президентом Зеленським Рябошапка з приводу своєї відставки не спілкувався. 

      Востаннє спілкувалися (з Зеленським – 24 канал) у п’ятницю (28 лютого – 24 канал). Але це були суто робочі питання. Мови про мою відставку не було,
      – наголосив Рябошапка. 

      "Упевнений у тому, що немає підстав для моєї відставки. Все інше – це політичні провокації", – додав генпрокурор. 

      Також Рябошапка прокоментував фотографії тестів для прокурорів із дуже дивними завданнями, які з'явилися у мережі у понеділок, 2 березня. Зокрема, їх опублікував у телеграм-каналі депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та колишня прессекретарка генпрокурора Луценка Лариса Сарган.

      За словами Рябошапки, у соцмережах може бути все що завгодно, і він за цим не стежить. 

      Про ймовірну відставку Рябошапки: що слід знати

      Рябошапку можуть відправити у відставку: що про нього відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Кайлі Дженнер похизувалася пишними грудьми у купальнику: спекотні фото
      3 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Руслан Рябошапка Новини політики Верховна Рада Офіс генпрокурора Слуга народу
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