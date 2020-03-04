Це політичні провокації, – Рябошапка не бачить підстав для своєї відставки

Генпрокурор Рябошапка не обговорював свою ймовірну відставку з президентом Зеленським. Збір підписів депутатами та постанову у Раді про своє звільнення з посади називає політичними провокаціями.

Майже дві сотні народних депутатів, більшість з яких належить до "Слуги народу", ініціювали розгляд у Раді постанови про звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки з посади. Як до цього ставиться сам Рябошапка, у генпрокурора запитали в "Главкомі".

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У пояснювальній записці до документа нардепи висувають низку претензій:

Що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;

Що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;

Що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.

3 березня відбулося засідання фракції "Слуги народу", на якому, серед іншого, обговорювали і ймовірну відставку Рябошапки.

Той каже, що запрошення на це засідання для нього "жодного не було". Та й про сам захід генпрокурор дізнався з інтернету. Ще ж і надто, з президентом Зеленським Рябошапка з приводу своєї відставки не спілкувався.

Востаннє спілкувалися (з Зеленським – 24 канал) у п’ятницю (28 лютого – 24 канал). Але це були суто робочі питання. Мови про мою відставку не було,

– наголосив Рябошапка.

"Упевнений у тому, що немає підстав для моєї відставки. Все інше – це політичні провокації", – додав генпрокурор.

Також Рябошапка прокоментував фотографії тестів для прокурорів із дуже дивними завданнями, які з'явилися у мережі у понеділок, 2 березня. Зокрема, їх опублікував у телеграм-каналі депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та колишня прессекретарка генпрокурора Луценка Лариса Сарган.



За словами Рябошапки, у соцмережах може бути все що завгодно, і він за цим не стежить.

Про ймовірну відставку Рябошапки: що слід знати

28 лютого стало відомо, що президент Зеленський скликає на 4 березня позачергове засідання Верховної Ради. У порядку денному – питання Кабінету Міністрів та звіти правоохоронних органів.

У різних ЗМІ з посиланням на джерела почали писати, що на цьому засіданні парламент може відправити у відставку прем'єр-міністра Гончарука та низку міністрів.

2 березня з'явилася інформація, що Рада може розглядати відставку директора НАБУ Ситника та генпрокурора Рябошапки.

3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.

Дещо згодом поширилися чутки, що замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.

Однак увечері 3 березня після завершення засідання фракції "Слуги народу" нардеп Скічко повідомив 24 каналу, що питання звільнення Рябошапки Рада 4 березня розглядати не буде.

Рябошапку можуть відправити у відставку: що про нього відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.