Скільки пролетіло пташеня: у мережі показали тести для прокурорів
В Офісі генпрокурора відбулася атестація кандидатів на посади прокурорів. Деякі запитання із тестування для потенційних майбутніх прокурорів – більш ніж несподівані.
Деякі приклади запитань для прокурорів опублікував відомий своєю критикою деяких представників влади нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський на своєму телеграм-каналі.
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Зокрема, серед запитань – обрати слово, яке найбільше підходить для завершення речення.
Скріншот із телеграм-каналу Дубінського
Майбутніх прокурорів також запитують, скільки разів за добу стрілки годинника збігаються в одному положенні.
Скріншот із телеграм-каналу Дубінського
Ще одне запитання: скільки і куди полетіло пташеня та приблизна добова потреба організму дорослої людини у вітаміні C.
Скріншот із телеграм-каналу Дубінського
Скріншот із телеграм-каналу Дубінського
Що треба знати про атестацію та переатестацію прокурорів
- Атестацію проводять на виконання закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".
- Вона передбачає кілька етапів: тестування на знання законодавства, тестування на загальні здібності та навички, виконання практичного завдання, перевірка доброчесності прокурорів та проведення співбесіди.
- Тестування на знання законодавства стартувало 18 лютого у межах добору на 100 вакантних посад – воно мало тривати 4 дні. За результатами першого етапу приблизно 300 людей з найбільшою кількістю балів, але не меншою за мінімальний прохідний бал, допустили до тестування на загальні здібності.
Водночас до переатестації на посади в Офіс генпрокурора не допустили понад 200 прокурорів, серед яких керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Керівник Офісу генпрокурора Руслан Рябошапка зазначав, що на переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів.
- Щодо тестів, то генпрокурор наголошував, що вони адекватні, оскільки перевірені Академією прокуратури. Ба більше, частину з них уже пройшли працівники антикорупційних органів.
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Загалом переатестацію у самому Офісі генпрокурора провалили 443 кандидати з 1083. Тепер ОГПУ шукає ще сотню прокурорів.