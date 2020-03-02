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      Скільки пролетіло пташеня: у мережі показали тести для прокурорів

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      У мережі з'явилися деякі тести для прокурорів / Радіо Свобода

      В Офісі генпрокурора відбулася атестація кандидатів на посади прокурорів. Деякі запитання із тестування для потенційних майбутніх прокурорів – більш ніж несподівані.

      Деякі приклади запитань для прокурорів опублікував відомий своєю критикою деяких представників влади нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський на своєму телеграм-каналі.

      До теми: Офіс генпрокурора розпочинає переатестацію регіональних прокуратур: як вона відбуватиметься

      Зокрема, серед запитань – обрати слово, яке найбільше підходить для завершення речення.

      Запитання для прокурорів
      Скріншот із телеграм-каналу Дубінського

      Майбутніх прокурорів також запитують, скільки разів за добу стрілки годинника збігаються в одному положенні.

      Запитання для прокурорів
      Скріншот із телеграм-каналу Дубінського

      Ще одне запитання: скільки і куди полетіло пташеня та приблизна добова потреба організму дорослої людини у вітаміні C.

      Запитання для прокурорів
      Скріншот із телеграм-каналу Дубінського

      Запитання для генпрокурорів
      Скріншот із телеграм-каналу Дубінського

      Що треба знати про атестацію та переатестацію прокурорів 

      • Атестацію проводять на виконання закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".
      • Вона передбачає кілька етапів: тестування на знання законодавства, тестування на загальні здібності та навички, виконання практичного завдання, перевірка доброчесності прокурорів та проведення співбесіди.
      • Тестування на знання законодавства стартувало 18 лютого у межах добору на 100 вакантних посад – воно мало тривати 4 дні. За результатами першого етапу приблизно 300 людей з найбільшою кількістю балів, але не меншою за мінімальний прохідний бал, допустили до тестування на загальні здібності.

      Водночас до переатестації на посади в Офіс генпрокурора не допустили понад 200 прокурорів, серед яких керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Керівник Офісу генпрокурора Руслан Рябошапка зазначав, що на переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів.

      • Щодо тестів, то генпрокурор наголошував, що вони адекватні, оскільки перевірені Академією прокуратури. Ба більше, частину з них уже пройшли працівники антикорупційних органів.

      Читайте також: Офіс генпрокурора відкрив доступ до декларацій усіх прокурорів: деталі

      Загалом переатестацію у самому Офісі генпрокурора провалили 443 кандидати з 1083. Тепер ОГПУ шукає ще сотню прокурорів.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Офіс генпрокурора Олександр Дубінський Новини України Новини політики
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