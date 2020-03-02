Скільки пролетіло пташеня: у мережі показали тести для прокурорів

В Офісі генпрокурора відбулася атестація кандидатів на посади прокурорів. Деякі запитання із тестування для потенційних майбутніх прокурорів – більш ніж несподівані.

Деякі приклади запитань для прокурорів опублікував відомий своєю критикою деяких представників влади нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський на своєму телеграм-каналі.

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Зокрема, серед запитань – обрати слово, яке найбільше підходить для завершення речення.



Скріншот із телеграм-каналу Дубінського

Майбутніх прокурорів також запитують, скільки разів за добу стрілки годинника збігаються в одному положенні.



Скріншот із телеграм-каналу Дубінського

Ще одне запитання: скільки і куди полетіло пташеня та приблизна добова потреба організму дорослої людини у вітаміні C.



Скріншот із телеграм-каналу Дубінського



Скріншот із телеграм-каналу Дубінського

Що треба знати про атестацію та переатестацію прокурорів

Атестацію проводять на виконання закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".

Вона передбачає кілька етапів: тестування на знання законодавства, тестування на загальні здібності та навички, виконання практичного завдання, перевірка доброчесності прокурорів та проведення співбесіди.

Тестування на знання законодавства стартувало 18 лютого у межах добору на 100 вакантних посад – воно мало тривати 4 дні. За результатами першого етапу приблизно 300 людей з найбільшою кількістю балів, але не меншою за мінімальний прохідний бал, допустили до тестування на загальні здібності.

Водночас до переатестації на посади в Офіс генпрокурора не допустили понад 200 прокурорів, серед яких керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Керівник Офісу генпрокурора Руслан Рябошапка зазначав, що на переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів.

Щодо тестів, то генпрокурор наголошував, що вони адекватні, оскільки перевірені Академією прокуратури. Ба більше, частину з них уже пройшли працівники антикорупційних органів.

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Загалом переатестацію у самому Офісі генпрокурора провалили 443 кандидати з 1083. Тепер ОГПУ шукає ще сотню прокурорів.