22:03
26 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС COVID-19 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лавров нахамив журналістам. Путін змінює імідж
      Вєсті Кремля
      21:30, сьогодні
      Вєсті.UA: Велике повернення Тігіпка. Нова витівка Бужанського
      Вєсті.UA
      19:07, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС COVID-19 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ

      Офіс генпрокурора відкрив доступ до декларацій усіх прокурорів: деталі

      - Читать новость на русском
      Офіс генпрокурора відкрив доступ до декларацій своїх прокурорів / gp.gov.ua

      Офіс генерального прокурора відкрив доступ до всіх декларацій чинних прокурорів та колишніх співробітників Генеральної прокуратури.

      Відповідне рішення ухвалив заступник генпрокурора Гюндуз Мемедов, скасувавши спеціальні заходи безпеки до низки посадових осіб Офісу генерального прокурора, які були застосовані попереднім керівництвом ГПУ, передає пресслужба відомства.

      Важливо: ЗМІ повідомили про можливу відставку Рябошапки: Офіс генпрокурора усе спростовує

      Йдеться про забезпечення конфіденційності даних, зазначених в деклараціях.

      Відтепер вся інформація про статки прокурорів Офісу генерального прокурора, а також колишніх працівників ГПУ та їх близьких родичів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції,
      – наголосили у відомстві.

      Зауважимо, обмеження на доступ до декларацій прокурорів були введені у березні 2018 року на підставі Закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".

      До слова, на початку січня 2020 року уряд підвищив зарплати прокурорам Офісу генпрокурора. Так, оклад голови відомства Руслана Рябошапки збільшився у понад 2,5 рази – до понад 93 тисяч гривень. Решта прокурорів тепер отримують зарплату від 28 до 90 тисяч гривень в залежності від посади та обов'язків. 

      зарплати в офісі генпрокурора
      Зарплати у прокуратурі / Інфографіка 24 канал

      Замість Гончарука хочуть менеджерів: Фесенко назвав кандидатури на крісло прем'єра
      сьогодні
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики е-декларування Офіс генпрокурора
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Український фільм "Черкаси": реалістично та максимально безжалісно
      Павло Казарін
      сьогодні , 20:30 Вибори у США: що відомо про сенатора Берні Сандерса
      Світлана Попова
      сьогодні , 12:30 5 найпоширеніших помилок в інтер'єрі українських квартир – фото
      Ростислав Струтинський
      17 лютого , 15:37 Пара, яка летіла додому з усиновленою дитиною, отримала неочікуваний сюрприз під час польоту
      Марія Бондар
      сьогодні , 19:45 Вічний Путін та нова імперія? Як в Росії міняють Конституцію
      Ярослав Голобородько
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук