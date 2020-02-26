Офіс генпрокурора відкрив доступ до декларацій усіх прокурорів: деталі

Офіс генерального прокурора відкрив доступ до всіх декларацій чинних прокурорів та колишніх співробітників Генеральної прокуратури.

Відповідне рішення ухвалив заступник генпрокурора Гюндуз Мемедов, скасувавши спеціальні заходи безпеки до низки посадових осіб Офісу генерального прокурора, які були застосовані попереднім керівництвом ГПУ, передає пресслужба відомства.

Важливо: ЗМІ повідомили про можливу відставку Рябошапки: Офіс генпрокурора усе спростовує

Йдеться про забезпечення конфіденційності даних, зазначених в деклараціях.

Відтепер вся інформація про статки прокурорів Офісу генерального прокурора, а також колишніх працівників ГПУ та їх близьких родичів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції,

– наголосили у відомстві.

Зауважимо, обмеження на доступ до декларацій прокурорів були введені у березні 2018 року на підставі Закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".

До слова, на початку січня 2020 року уряд підвищив зарплати прокурорам Офісу генпрокурора. Так, оклад голови відомства Руслана Рябошапки збільшився у понад 2,5 рази – до понад 93 тисяч гривень. Решта прокурорів тепер отримують зарплату від 28 до 90 тисяч гривень в залежності від посади та обов'язків.



Зарплати у прокуратурі / Інфографіка 24 канал