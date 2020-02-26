Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям всех прокуроров: детали
Офис генерального прокурора открыл доступ ко всем декларациям действующих прокуроров и бывших сотрудников Генеральной прокуратуры.
Соответствующее решение принял заместитель генпрокурора Гюндуз Мемедов, отменив специальные меры безопасности в отношении ряда должностных лиц Офиса генерального прокурора, которые были применены предыдущим руководством ГПУ, передает пресс-служба ведомства.
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Речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях.
"Отныне вся информация о состоянии прокуроров офиса генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин сможет ознакомиться с ней на официальном вебсайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", – отметили в ведомстве.
Заметим, ограничения на доступ к декларациям прокуроров были введены в марте 2018 года на основании Закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".