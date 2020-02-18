СМИ сообщили о возможной отставке Рябошапки: Офис генпрокурора все опровергает

Офис генпрокурора опроверг отставку Руслана Рябошапки. Ведомство назвало эту информацию провокацией.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора. Рябошапка также назвал слухи о его отставке очередной атакой против реформы прокуратуры.

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Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности,

– отметил Рябошапка.

Он также добавил, что эта информация является свидетельством того, что Офис генпрокурора "создает для кого-то неудобства".

Отметим, ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщали, что Рябошапка после разговора с Президентом Владимиром Зеленским якобы заявил, что и он сам, и все его заместители в ближайшее время уйдут в отставку. Также утверждалось о якобы недовольстве Зеленского работой Рябошапки.

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4 февраля Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначила на ее место Дениса Шмыгаля. Бабак написала заявление по собственному желанию.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана. Зеленский назначил на эту должность своего заместителя Андрея Ермака.

Владимир Зеленский заявил, что президентская партия "Слуга народа" должна пройти очищение. Президент объясняет, что чувствует вину за некоторых нардепов.

Отметим, зарплата Рябошапки значительно выросла в 2020 году. Правительство повысило оклад Генерального прокурора с 37 тысяч до свыше 93 тысяч гривен. В целом повышение зарплат предусмотрели для всех работников Офиса генпрокурора.



Зарплаты в прокуратуре / Инфографика 24 канал

