19:08
18 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Курт Кобейн наступил на российский мозоль. Путин "имеет" талант
      Вєсті Кремля
      21:01, 17 февраля
      Вести.UA: Монобольшинство меняет идеологию. Рабинович зовет депутатов в Москву
      Вєсті.UA
      19:48, 17 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      СМИ сообщили о возможной отставке Рябошапки: Офис генпрокурора все опровергает

      0 Читати новину українською
      Руслан Рябошапка / gp.gov.ua

      Офис генпрокурора опроверг отставку Руслана Рябошапки. Ведомство назвало эту информацию провокацией.

      Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора. Рябошапка также назвал слухи о его отставке очередной атакой против реформы прокуратуры.

      Актуально: Кого могут уволить после Андрея Богдана: версия эксперта

      Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности,
      – отметил Рябошапка.

      Он также добавил, что эта информация является свидетельством того, что Офис генпрокурора "создает для кого-то неудобства".

      Отметим, ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщали, что Рябошапка после разговора с Президентом Владимиром Зеленским якобы заявил, что и он сам, и все его заместители в ближайшее время уйдут в отставку. Также утверждалось о якобы недовольстве Зеленского работой Рябошапки.

      Что известно о кадровых перестановках во власти?

      • 4 февраля Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначила на ее место Дениса Шмыгаля. Бабак написала заявление по собственному желанию.
      • 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана. Зеленский назначил на эту должность своего заместителя Андрея Ермака.
      • Владимир Зеленский заявил, что президентская партия "Слуга народа" должна пройти очищение. Президент объясняет, что чувствует вину за некоторых нардепов.

      Отметим, зарплата Рябошапки значительно выросла в 2020 году. Правительство повысило оклад Генерального прокурора с 37 тысяч до свыше 93 тысяч гривен. В целом повышение зарплат предусмотрели для всех работников Офиса генпрокурора.


      Зарплаты в прокуратуре / Инфографика 24 канал
       

      Бой вблизи Золотого: 1 погибший, 3 раненых и 2 контуженных
      сегодня
      3123
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Назначения Зеленского Офис генпрокурора Руслан Рябошапка
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Станет ли коронавирус спусковым крючком кризиса?
      Ігор Гуменний 415
      сегодня , 18:38 Связанные с "Партией регионов": как обновился Высший совет "слуг народа"
      Ярослав Голобородько 52
      17 февраля , 18:26 Встроенные кассетные (cassette) электрокамины: особенности, виды, отличия
      115
      сегодня , 10:07 Для нас на первом месте Родина – интервью с Kozak System
      Рузана Ємельянова 65
      сегодня , 18:00 Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца": что известно о немецком политике
      Анна Запотоцька 41
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук