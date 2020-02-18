СМИ сообщили о возможной отставке Рябошапки: Офис генпрокурора все опровергает
Офис генпрокурора опроверг отставку Руслана Рябошапки. Ведомство назвало эту информацию провокацией.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора. Рябошапка также назвал слухи о его отставке очередной атакой против реформы прокуратуры.
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Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности,
– отметил Рябошапка.
Он также добавил, что эта информация является свидетельством того, что Офис генпрокурора "создает для кого-то неудобства".
Отметим, ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщали, что Рябошапка после разговора с Президентом Владимиром Зеленским якобы заявил, что и он сам, и все его заместители в ближайшее время уйдут в отставку. Также утверждалось о якобы недовольстве Зеленского работой Рябошапки.
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Отметим, зарплата Рябошапки значительно выросла в 2020 году. Правительство повысило оклад Генерального прокурора с 37 тысяч до свыше 93 тысяч гривен. В целом повышение зарплат предусмотрели для всех работников Офиса генпрокурора.